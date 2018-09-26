Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Львовщине профессор за содействие студенту в защите диплома взял несколько сотен долларов

26.09.2018 14:40

 Во Львовской области разоблачили заведующего кафедрой высшего учебного заведения, который использовал свою должность для незаконного обогащения. Было установлено, что педагог требовал у одного из студентов 400 долларов и 3 тыс. гривен за содействие в успешной защите дипломной работы. Правоохранители задержали его в служебном кабинете при получении полной суммы взятки.

"Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины", – сообщают в полиции.

1

2

По приговору суда злоумышленник оштрафован на 18,7 тыс. гривен с лишением на два года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на предприятиях, в учреждениях или организациях, независимо от их форм собственности. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...