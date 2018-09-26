На Львовщине профессор за содействие студенту в защите диплома взял несколько сотен долларов

Во Львовской области разоблачили заведующего кафедрой высшего учебного заведения, который использовал свою должность для незаконного обогащения. Было установлено, что педагог требовал у одного из студентов 400 долларов и 3 тыс. гривен за содействие в успешной защите дипломной работы. Правоохранители задержали его в служебном кабинете при получении полной суммы взятки.

"Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины", – сообщают в полиции.

По приговору суда злоумышленник оштрафован на 18,7 тыс. гривен с лишением на два года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на предприятиях, в учреждениях или организациях, независимо от их форм собственности. // Сегодня