На Київщині судитимуть чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння зарізав брата цивільної дружини

Макарівським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно 34-річного чоловіка за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Установлено, що в квітні поточного року, у вечірній час, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, посеред вулиці одного із сіл Макарівського району, під час словесного конфлікту з ріднім братом своєї цивільної дружини, заподіяв останньому ножове поранення в область серця, від чого потерпілий помер на місці події.

За клопотанням прокуратури чоловік з початку досудового розслідування перебуває під вартою.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Прес-служба прокуратури Київської області