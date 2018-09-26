Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Київщині судитимуть чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння зарізав брата цивільної дружини

26.09.2018 14:51

Макарівським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно 34-річного чоловіка за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Установлено, що в квітні поточного року, у вечірній час, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, посеред вулиці одного із сіл Макарівського району, під час словесного конфлікту з ріднім братом своєї цивільної дружини, заподіяв останньому ножове поранення в область серця, від чого потерпілий помер на місці події.

убивство

За клопотанням прокуратури чоловік з початку досудового розслідування перебуває під вартою.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Прес-служба прокуратури Київської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...