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На Прикарпатті правоохоронці викрили злочинне угрупування «рабовласників»

26.09.2018 15:03

Всупереч загальновизнаним європейським нормам злочинна група впродовж двох років утримувала в нелюдських умовах 32-ох громадян з них троє малолітніх: півторарічного, 9-ти та 7-ми річного віку.

Під приводом лікування від алкоголізму та наркозалежності вони крім того, що сплачували за це кошти змушені були тяжко працювати.

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В ході реалізації матеріалів кримінального провадження передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України працівники підрозділів прикарпатської поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали 6 осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України причетних до учинення тяжкого злочину та суд обере міру запобіжного заходу.

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Серед затриманих 31-річний організатор та співучасники, віком від 22 до 35 років.

За вказані злочини зловмисникам загрожує ув'язнення від 5-ти до 12-ти років. Проводяться слідчі дії.

Звільненим громадянам надається медична та психологічна допомога.

 

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини
 

 

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