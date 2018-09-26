В Мелитополе азербайджанский торговец расстрелял вымогателя, собиравшего «дань»

Вымогателя, который требовал у него деньги, предприниматель, защищаясь, расстрелял его же пистолетом. За превышение границ самообороны мужчина отправится на общественные работы.

Кровавая драка разыгралась во дворе многоэтажки на Новом Мелитополе. В то утро предпринимателю - гражданину Азербайджана позвонил напарник и сообщил, что у него вымогают деньги. Мужчина занимался продажей картошки. У своего дома он увидел мужчину, который требовал деньги и обещал всех закопать живьем. Завязалась драка. В какой-то момент вымогатель достал пистолет конструкции Макарова и выстрелил ему в ногу.

Отобрав у стрелка пистолет, пострадавший заметил у него в руке гранату. Оппонент стал кричать, что сейчас всех подорвет. Чтобы не допустить неладного, мужчина выстрелил по ногам обидчика из его же пистолета пять раз.

В шоке мужчина отправился в ближайшее кафе. Впоследствии он позвонил своему дяде и попросил отвезти его в больницу. Пострадавшего сразу прооперировали.

А позже в приемный покой бывшей первой горбольницы доставили и того, кто вымогал у мужчины деньги. У него были многочисленные огнестрельные ранения, осложненные травматическим и геморрагическим шоком. Раненый скончался в больнице. Свою роль в смерти сыграл и тот факт, что в больницу мужчину доставили слишком поздно - спустя три часа после стрельбы. Как оказалось, у мужчин, которые пытались отвезти его в медучреждение, закончился бензин, потому что они заблудились в городе.

В суде жена погибшего уверяла, что в тот день она с мужем и братом была на рынке на Новом Мелитополе. В какой-то момент супругу позвонили и он отошел. А потом подъехали два автомобиля, из которых вышли восемь человек. Они были с палками и начали бить ее мужа. После кто-то достал пистолет и стал стрелять ему по ногам. Женщина уверяла, что у ее супруга не было оружия и гранат. А сама она с братом вынуждены были молча наблюдать за событиями, поскольку им приказали не вмешиваться.

Впрочем, показания женщины суд во внимание не принял, поскольку подтверждения ее слова не нашли. А вот у ее погибшего супруга действительно был незарегистрированный пистолет и граната. Боеприпас выпал из его вещей в больнице, когда медсестра раздевала пострадавшего при подготовке к операции. Из-за этого в медучреждение вызывали полицию и саперов.

Многочисленные свидетели - друзья обвиняемого рассказали, что погибший называл себя «хозяином города», всегда ходил с оружием и вымогал у торговцев-азербайджанцев деньги. Они его боялись, а потому платили «дань».

Сам обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Уверял, что не собирался никого убивать, а лишь защищался. Мелитопольский горрайонный суд признал мужчину виновным в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений в ходе превышения границ самообороны. Он должен будет провести 150 часов на общественных работах, а также оплатить проведение ряда экспертиз. // РИА Мелитополь