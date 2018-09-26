В Сумской области 70-летний россиянин бросился под поезд

Правоохранители выясняют, где проживал погибший россиянин и что стало причиной его поступка.

В Сумской области погиб 70-летний гражданин Российской Федерации, который бросился под поезд.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, 25 сентября в дежурную часть Середина-Будского отдела полиции поступила информация от дежурной по станции «Зерновое» о том, что в 20.15 неизвестный мужчина бросился под поезд.

По предварительным данным, электропоезд сообщением «Конотоп-Зерновое» сбил 70-летнего гражданина РФ.

«На место выехала следственно-оперативная группа. По словам машиниста, мужчина шел навстречу электропоезду по параллельной колеи, а когда поезд подошел - бросился под него. От полученных множественных переломов он скончался на месте», - отмечается в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители также выясняют, где проживал погибший россиянин и что стало причиной его поступка.