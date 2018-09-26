Вице-спикер польского Сената: Западная Европа переполнена российскими агентами

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Вице-спикер Сената Польши Адам Белан заявил, что Западная Европа переполнена российскими агентами.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По словам политика, польским спецслужбами в течение многих лет была известна деятельность Людмилы Козловской. Более того, как отметил вице-спикер, Западная Европа переполнена российскими агентами влияния, однако там есть много политиков, которые связаны с Россией.
"Самым примером политической коррупции является экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которому платит "Газпром", - подчеркнул представитель Сената.
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