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Вице-спикер польского Сената: Западная Европа переполнена российскими агентами

26.09.2018 15:51

Вице-спикер Сената Польши Адам Белан заявил, что Западная Европа переполнена российскими агентами. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

В Польше заявили, что Западная Европа переполнена российскими агентами

По словам политика, польским спецслужбами в течение многих лет была известна деятельность Людмилы Козловской. Более того, как отметил вице-спикер, Западная Европа переполнена российскими агентами влияния, однако там есть много политиков, которые связаны с Россией.

"Самым примером политической коррупции является экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которому платит "Газпром", - подчеркнул представитель Сената.

 

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