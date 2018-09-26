Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

ГПСУ проверяет заявление Москаля о герое, снявшем скандальном видео в венгерском консульстве

26.09.2018 16:04

Государственная пограничная служба изучает и проверяет информацию, распространенную председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем, в котором он утверждает, что скандальное видео в консульстве Венгрии записал кто-то из пограничников.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс-службе ГПСУ.

ГНСУ проверяет заявление Москаля о скандальном видео в венгерском консульстве

"Видели информацию. Изучаем ее и проверяем", - сказали в ведомстве.

Как сообщали СМИ, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль утверждает, что скандальное видео в консульстве Венгрии записал кто-то из пограничников.

19 сентября Укринформ опубликовал видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов.

Процедура сопровождалась бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягали на верность Венгрии.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...