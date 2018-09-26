ГПСУ проверяет заявление Москаля о герое, снявшем скандальном видео в венгерском консульстве

Государственная пограничная служба изучает и проверяет информацию, распространенную председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем, в котором он утверждает, что скандальное видео в консульстве Венгрии записал кто-то из пограничников.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Видели информацию. Изучаем ее и проверяем", - сказали в ведомстве.

Как сообщали СМИ, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль утверждает, что скандальное видео в консульстве Венгрии записал кто-то из пограничников.

19 сентября Укринформ опубликовал видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов.

Процедура сопровождалась бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягали на верность Венгрии.