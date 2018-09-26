«Строительство» метро на Виноградарь: новый виток скандала

Начало широко разрекламированного строительства линии метрополитена на столичный жилмассив Виноградарь затягивается. Организаторы в лице предприятия "Киевский метрополитен" не в состоянии провести тендер и определить подрядчика.

Ранее назначенные торги были отменены из-за того, что участники были "сняты с дистанции" из-за различных нарушений, обнаруженных в поданной документации.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 10 августа отклонило предложение мукачевского предприятия "Строительная Компания "Адамант", подавшего заявку на участие в торгах.

В свою очередь "Адамант" подал жалобу в Антимонопольный комитет Украины на еще одного участника торгов "Киевметрострой".

6 сентября "Кеивский метрополитен" отменил тендер.

25 сентября Антимонопольный комитет на сайте prozorro опубликовал решение о том, что жалоба "Адаманта" отклонена. "Кеивметрострой" снова может участвовать в торгах.

Первоначально аукцион был назначен на 27 марта 2018 года. Однако после несколько раз переносился на 7, 29 мая, 19 июня, 4 июля, 20 августа.

Напомним, что подрядчик должен построить две станции метро "Мостицкая" и "проспект Правды". Цена вопроса 5,99 млрд грн.

Новый аукцион запланирован на 16 ноября. Если торги состоятся, то начало строительных работ по срокам будет отодвинуто как более чем на 6 месяцев от первоначального плана. // kiev.sq.com.ua