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На Київщині затримано групу неповнолітніх нападників та їхнього дорослого ватажка

26.09.2018 16:30

У місті Біла Церква 24-річний молодик, який щойно повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за грабіж, підмовив трьох неповнолітніх здійснити напад на перехожого.

До поліції надійшло повідомлення від лікаря Білоцерківської міської лікарні про те, що надано медичну допомогу 50-річному чоловіку, якого побили та пограбували невідомі особи.

поліція

Під час проведення невідкликаних оперативно-розшукових заходів оперативники Білоцерківського відділу поліції вийшли на слід нападників та затримали їх. Ними виявилися 24-річний раніше судимий житель Білої Церкви, 16-річний уродженець Житомирщини, який теж мав проблеми із законом та двоє малолітніх 12 та 13 років місцевих жителів.

Встановлено, що за попередньою змовою вони напали на чоловіка серед вулиці пізно ввечері, нанесли йому тілесні ушкодження, викрали мобільний телефон, зірвали золотий ланцюжок із хрестиком. Після чого втекли у невідомому напрямку.

Наразі група зловмисників надає правдиві покази. Найстаршому обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють нападників на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Поліція Київської області

 

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