Полиция задержала фастовчанина с пистолетом и 26-ю тысячами гривен

Правоохранители Киевской области задержали жителя г. Фастов, которого подозревают в сбыте оружия и боеприпасов.

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции столичного региона, передает УНН.

“Полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры и СБУ провели два этапа оперативной закупки и задержали злоумышленника на ”горячем“ - при продаже огнестрельного оружия”, — заявил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Злоумышленником оказался 26-летний житель Фастовского района.

Также в операции принимали участие работники Васильковского отдела полиции, оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, бойцы полка полиции особого назначения.

На месте происшествия правоохранители изъяли пистолет системы “Наган” и 16 патронов. Изъятые вещественные доказательства были направлены на проведение соответствующих экспертиз. По заключению эксперта пистолет является самодельным нарезным огнестрельным оружием, пригоден к стрельбе. А изъятые патроны пригодны к осуществлению выстрелов.

При проведении неотложного обыска полицейские изъяли у злоумышленника средства в сумме 200 долларов США и 26 тысяч гривен, которые он получил преступным путем.

Молодой мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.