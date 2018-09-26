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Юному зловмиснику, який через ревнощі підрізав двох чоловіків, загрожує до 8 років ув’язнення

26.09.2018 16:56

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури слідчими місцевого відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом спричинення неповнолітньою особою тяжких тілесних ушкоджень двом жителям Дрогобича.

Дії вказаної особи кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Во Львовской области подросток из ревности подрезал двух мужчин

Інцидент стався цьогоріч, 22 вересня, близько 7 години ранку на площі Т.Шевченка у Дрогобичі.

15-річний зловмисник із Дрогобиччини умисно завдав декілька ударів складаним ножем 22 та 23-річному чоловікам.

Одного із них вдарив ножем у сипну, а іншого – у ліве підребер’я. Внаслідок цього обидва потерпілих потрапили до реанімації у важкому стані, де за їх життя дотепер борються медики Дрогобицької міської лікарні.

Зазначимо, що причиною конфлікту стали ревнощі.

Того дня неповнолітнього правопорушника затримано в порядку п.2 ч.1 ст. 208 КПК України та одразу ж повідомлено про підозру.

Крім цього, суд обрав лиходію запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування триває, здійснюються необхідні слідчі та процесуальні дії.

Довідково: санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

 

 

Прес-служба прокуратури Львівської області

 

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