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В Москве подпольное казино работало... в посольстве КНДР

26.09.2018 17:10

В Москве нашли подпольное казино, которое работало в посольстве Корейской народной демократической республики (КНДР). 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В Москве нашли подпольное казино, которое работало в посольстве КНДР

"В Москве нашли подпольное казино, которое работало в посольстве КНДР. Это не сценарий к плохому фильму - клуб на Мосфильмовской (дом 72) был одним из самых элитных и закрытых в столице", - отмечает ресурс.

По информации Telegram-канала, посвященные называли это заведение “север” или “посольство”. Попасть туда можно было только по мощной рекомендации и именному приглашению. Делами заправляла местная королева - Оксана Юрик, которая является "подчиненной" игорного короля Москвы Антона Бажанова. Сам Бажанов в настоящее время находится под арестом за организацию огромной сети казино.

Ресурс также отметил очень сложную иерархию в игорном бизнесе – бухгалтеры, финансисты, служба безопасности и охранники. Отследить их было очень сложно, поэтому МВД и Следственный комитет занимались этим делом полгода, причем в разработке участвовали 600 правоохранителей.

"Посольство КНДР в Москве — Посольство России в Буэнос-Айресе 1:1", - прокомментировал ситуацию Mash.

Напомним, в феврале текущего года в дипломатической почте посольства России в Аргентине было обнаружено почти 400 кг кокаина. Сотрудники местной полиции задержали 5 сотрудников посольства.

В августе в Аргентине сожгли 389 килограммов кокаина, найденного в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Общая стоимость сожженных наркотиков - около 80 млн евро.

 

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