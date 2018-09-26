На Харківщині держвиконавець «забув» перерахувати за призначенням 100 тис. грн.

За інформацією начальника відділу прокуратури області Олександра Мельника, Харківський апеляційний господарський суд ще у 2011 році задовольнив позов прокуратури в інтересах одного з територіальних округів Окружної державної виборчої комісії. За рішенням суду на користь держави з відповідача (підприємця) стягнуто 100 тис. грн.



На виконання зазначеного рішення судом видано відповідний наказ, який направили до відділу ДВС. Кошти надійшли на рахунок служби, однак держвиконавець без вагомих на те причин не перерахував їх до Центральної виборчої комісії, закривши виконавче провадження.



Наразі досудове розслідування у провадженні триває. Максимальна санкція статті передбачає 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.



Прес-служба прокуратури Харківської області