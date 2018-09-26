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Пенсии в следующем году вырастут почти на 20%. А у военных — на 25%

26.09.2018 18:06

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

“В марте 2019 года будет проведено осовременивание пенсий по внедренной Пенсионной реформой формуле — суммой 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат в 2018 году. Если инфляция в этом году будет 12%, как прогнозируют, то в расчет берется 6%. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25%, то есть, в расчет берется 12,5%. В сумме это 18,5%. Это означает, что рост пенсий состоится до 20% от размеров пенсий, которые есть сегодня”, — пояснил Рева.

Пенсии украинцев в следующем году вырастут почти на 20% - Рева

Вместе с тем, как отметил он, поскольку 2018 год еще не закончился, а, соответственно, точные показатели по которым будет проводиться индексация пенсий не известны, расчеты основываются на тенденциях экономики и имеют приблизительный характер.

Министр также пояснил почему автоматическое осовременивания пенсий произойдет именно с 1 марта — ведь официальные показатели инфляции и роста средних зарплат за 2018 год будут готовы в феврале, после чего будут произведены расчеты и выплаты в соответствии с принятым постановлением правительства.

Кроме того, с 1 января 2019 года еще на 25% вырастут пенсии военнослужащих. 

“С 1 января мы обеспечим рост военных пенсий еще на 25%, как это предусмотрено соответствующим постановлением правительства, и на это также нужны дополнительные средства. В настоящее время в Государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 166 млрд гривен, из них 139 млрд это дотации пенсий для гражданских и 27 млрд пойдут на выплаты пенсий военным”, — заявил чиновник.

Рева напомнил, что пенсий военнослужащих в 2018 году выросли почти на 50%, в среднем, на 1,5 тыс. грн. // УНН

 

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