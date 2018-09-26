«Солсбери-шпиль-туристо» Руслан Боширов оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой

В 2014 году Чепига получил звание героя России "за участие в миротворческой миссии" - возможно, военных действиях в Украине.

Один из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля в британском Солсбери, россиянин Руслан Боширов, на самом деле оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Настоящее имя россиянина назвали в расследовании The Insider и Bellingcat.

Журналисты искали Боширова среди выпускников военных училищ, где готовят сотрудников военной разведки, которые будут проводить спецоперации за границей, и где интенсивно обучают иностранным языкам, и просматривали фотографии выпускников 2001—2003 годов. Человека, похожего на Боширова, нашли на фотографии курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), сделанной в Чечне.

В списке выпускников нашли Анатолия Чепигу, который служил в Чечне. В одной из баз данных они обнаружили, что в 2003-2005 годах Чепига проживал в Хабаровске по адресу, который совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ.

Затем журналисты нашли выписку из системы "Российский паспорт" 2014 года с фотографией Чепиги. Чепига родился 5 мая 1979 года. Он служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, в подразделении, которое участвовало во второй чеченской войне.

Затем журналисты нашли выписку из системы "Российский паспорт" 2014 года с фотографией Чепиги.

Полковник ГРУ Анатолий Чепига / Insider

В 2014 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за участие в миротворческой миссии — по мнению The Insider, речь может идти о военных действия в Украине.

Ранее британская полиция назвала имена главных подозреваемых в совершении покушения в Солсбери на бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это некие Александр Петров и Руслан Боширов – россияне, по словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, действующие офицеры военной разведки РФ.

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что занимаются предпринимательством, а не работают в ГРУ, и в Солсбери прилетели оторваться и посмотреть на Солсберийский собор со шпилем в 123 метра. Петров и Боширов заявили, что действительно были 4 марта в Солсбери - в день, когда отравили Скрипалей. // 112.ua