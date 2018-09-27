У Києві затримали двох колишніх міліціянтів, які перебували у розшуку за катування

Слідчими прокуратури міста Києва спільно з оперативними працівниками управління внутрішньої безпеки в м. Києві ДВБ Національної поліції України затримано двох колишніх працівників міліції, які 7 років перебували у розшуку.

Вказані особи підозрюються у перевищенні влади, застосуванні фізичного насильства та катуванні із застосуванням розігрітої праски по відношенню до затриманого з метою отримання від нього свідчень про вчинений злочин.

У 2014 році вироком Святошинського районного суду міста Києва їхнього колишнього керівника, який на час вчинення злочину очолював сектор відділу карного розшуку, визнано винним за ч. 2 ст. 365 та ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 358 КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов’язані зі спеціальними владними повноваженнями строком на три роки.

Двоє його спільників звільнились з органів внутрішніх справ та з 2011 року переховувались від органу досудового розслідування, однак після встановлення їх місцезнаходження 26.09.2018 були затримані.

Наразі прокуратурою міста Києва підготовлено клопотання до суду про застосування відносно затриманих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прес-служба прокуратури міста Києва