На Дніпропетровщині працівника ліцею затримали за організацію системи «відкатів»

Неправомірну вигоду посадовець вимагала від підприємця за підписання договору виконання будівельних робіт та перерахунок бюджетних коштів за їх виконання. Розмір хабара складав 30 відсотків «відкату» від суми нарахованих коштів.

Оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з працівниками Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області задокументували протиправну діяльність заступника директора одного з навчальних закладів області.

У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що за безперешкодне укладання договору на виконання будівельних робіт із ремонту шиферної покрівлі ліцею та подальше підписання актів про їх виконання посадовець вимагає від підприємця неправомірну вигоду.

Для маскування своєї злочинної діяльності кошти працівник освіти отримувала шляхом перерахунку їх на банківський рахунок.

Сьогодні, 26 вересня, працівники поліції та прокуратури затримали фігурантку у службовому кабінеті ліцею. Під час обшуку правоохоронці вилучили банківську картку, на яку підприємець перерахував 34 тисячі гривень у якості хабара.

Посадовцю загрожує покарання, передбачене ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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