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«Иностранный» Комитет Сената США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом

27.09.2018 02:32

Далее резолюцию должна рассмотреть верхняя палата американского парламента

Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 рр. признается геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Facebook.

Министерство культуры Украины

Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой американского парламента резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 рр. признается геноцидом украинского народа.

"Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, тем, кто пережил Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире о искусственную природу этой трагедии", - говорится в сообщении.

Резолюция, соавторами которой выступили более двух десятков сенаторов, была представлена 14 марта ц.г. группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричардом Дурбиным. // 112.ua

 

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