Глава МИД: Украина вышлет консула Венгрии

Украина вышлет венгерского консула, если Венгрия сама не отзовет его.

Об этом заявил в среду глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

"Проблема не только в выдаче паспортов. Венгрия фундаментально нарушает украинское законодательство и международное право, в частности Венскую Конвенцию о консульских сношениях. Будапешт должен отозвать своего консула, в противном случае это сделает украинская сторона", - заявил министр.

Как сообщалось, в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи состоялась встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Венгрии Петера Сийярто.