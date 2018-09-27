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Глава МИД: Украина вышлет консула Венгрии

27.09.2018 00:05

Украина вышлет венгерского консула, если Венгрия сама не отзовет его.

 Об этом заявил в среду глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

Украина вышлет консула Венгрии - Климкин

"Проблема не только в выдаче паспортов. Венгрия фундаментально нарушает украинское законодательство и международное право, в частности Венскую Конвенцию о консульских сношениях. Будапешт должен отозвать своего консула, в противном случае это сделает украинская сторона", - заявил министр.

Как сообщалось, в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи состоялась встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Венгрии Петера Сийярто.

 

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