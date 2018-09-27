«Когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите»: о кремлевских шпаргалках венгерского чинуши

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что притеснения венгров украинским государством не прекратятся, пока Украину возглавляет нынешний президент.

Об этом говорится на сайте МИД Венгрии, которое ссылается на сообщение государственного агентства MTI.

"Пока Украину возглавляет нынешний президент подстрекательство к ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низкая", - цитирует министра агентство.

"Выборы в следующем году могут привести к изменению ситуации", - отметил Сийярто. // Европейская правда