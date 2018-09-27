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В Одессе «способная» девица за четыре дня стажировки в банке прикарманила 100 тыс. грн.

27.09.2018 08:48

На собеседовании девушка представилась чужим именем.

В Одессе задержана женщина-кассир, похитившая после стажировки в банке 100 тыс. грн.

Правоохранители установили личность злоумышленницы / facebook.com/UA.KyivPolice

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в банковское учреждение, расположенное в Малиновском районе города, злоумышленница трудоустроилась через объявления о приеме на работу. Перед собеседованием с работодателем она приобрела новый номер мобильного, с которого позвонила по объявлению.

«После собеседования, на котором девушка представилась чужим именем, обе стороны пришли к обоюдному согласию, и уже на следующий день она приступила к стажировке. Четыре дня под наблюдением основных работников злоумышленница-стажерка втиралась в доверие. Однако в первый день самостоятельной работы она присвоила 100 тыс. грн и с места работы скрылась», - рассказали в главке.

Правоохранители установили личность злоумышленницы - ею оказалась 24-летняя одесситка, которая уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Преимущественно для реализации своих преступных намерений она выбирала финансовые учреждения. Злоумышленница призналась, что похищенные деньги потратила на приобретение дорогих гаджетов и возвращение долгов.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Накануне подозреваемая была задержана. Расследование продолжается.

 

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