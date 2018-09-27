Президент Украины Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН (видео + полный текст)

Украинский лидер в своей речи поговорил о миротворцах, а также передал ноту о прекращении "дружбы" с РФ.

Видео выступления с переводом на украинский язык:

УНИАН



Президент Украины Петр Порошенко в четвертый раз выступает на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью на общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Сделаем ООН полезной для всех людей: глобальное лидерство и общая ответственность в поддержании мирных, справедливых и стабильных обществ".

Далее полный текст речи президента Украины:

Уважаемая Председатель, Уважаемые гости, Дамы и господа, от имени Украины я искренне поздравляю госпожу Марию Эспиносу с избранием на должность Председателя 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мы поддерживаем определенные Вами приоритеты и готовы внести свой вклад в их реализацию. Наши дискуссии происходят в определяющий момент для Организации.

Несмотря на общий призыв к миру и провозглашенное обязательство его поддерживать, войны и вооруженные конфликты остаются нашей реальностью. Конфликты являются основной причиной роста числа беженцев и перемещенных лиц по всему миру к беспрецедентным 65 500 000.

Отсутствие мира – это и отсутствие развития, когда сотни миллионов людей обречены на нищету. Еще два десятилетия назад международное сообщество безопасности казалось стойко прочным. Сегодня мы видим откат ко все большей нестабильности и опасности, где традиционные и гибридные угрозы составляют вызов прочности наших обществ.

Слишком часто мы слышим пафосные заявления о мире, уважении к международному праву и преданности правам человека, которые остаются только заявлениями – благозвучными словами, политически корректными сигналами, которые, однако, не подкрепляются конкретными действиями.

Мы можем поддаться искушению обсуждать свои достижения или грандиозные планы на будущее. Однако, на наш взгляд, решение фундаментальных проблем, с которыми сталкивается ООН и все международное сообщество, намного важнее. Мы никогда не должны забывать, что главной целью существования этой организации является "спасти следующие поколения от бедствий войны".

Госпожа Председатель, к сожалению, мои сограждане стали частью той пятой части населения мира, которая переживает ужасы войны. Пока я выступаю, приходят печальные известия о еще одной только что утраченной человеческой жизни на фронте – в войне, которую принес моей стране постоянный член Совета Безопасности ООН. Вчера, как и позавчера, еще несколько семей были убиты горем из-за гибели своих близких во время российских вражеских атак. пока я провозглашаю эту речь, нам принесли печальные известия о еще одной смерти на линии разграничения, которая осуществилась с руки перманентного постоянного члена Совета Безопасности ООН. Опять несколько семей не дождались своих сыновей и родителей с линии разграничения.

Москва делает украинских детей сиротами. Пытает наших патриотов в своихтюрьмах. Более 1,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами. Они все еще не могут вернуться в свои дома.

Россия постоянно приумножает человеческой трагедии, которая в последнее время получила новое измерение: экологический.

Она отравляет украинскую землю и создает экологические катастрофы – не только в оккупированном Крыму, но и на Донбассе.

Для украинцев это повседневная реальность уже на протяжении четырех лет. Тысячи смертей, разрушения, перемещения и человеческие страдания. Для моих соотечественников эти годы стали чрезвычайным тестом – испытанием на решимость и солидарность, устойчивость и веру. Не забывайте, что это за война.

Украина приняла суверенное решение о собственном пути к свободному миру, основанном на демократических ценностях и правилах. Россия наказывает Украину за это. Убивает. Разрушает дома. Она врет в промышленном масштабе. Она делает вид, что Украина, как и Грузия, "сами напали на себя".

Знаем ли мы, какой следующий сосед России "нападет на себя"? Будет ли мир и дальше находиться в состоянии "удобного оцепенения", надеясь, что "следующим буду не я"? Мы защищаем украинскую землю и наш свободный выбор, мы противостоим возрождающейся неоимпериалистические государстве, который хочет разделить мир заново – и таким образом мы защищаем Свободный мир.

ООН не должна молчать, когда ценности и принципы, закрепленные ее Уставом и принципами международного права, нарушаются страной, имеющей право вето. Это не просто вызов, это наш шанс сделать Организацию Объединенных Наций Полезные для всех людей и реализовать таким образом девиз этой сессии Ассамблеи.

Госпожа Председатель, как могло произойти такое ухудшение международной ситуации? Многие были убеждены, что уважение к миру и международного права является неизменной данностью. События на международной арене за последнее десятилетие серьезно подорвали эту уверенность. Политика умиротворения и поиска быстрых решений сложных проблем доказала свою ошибочность. Она подтвердила, удобное замалчивание нарушений норм международного права не останавливает преступника, а наоборот, побуждает его продолжить свою разрушительную политику.

Молчание и является тем оружием, которое Кремль использует против Украины, и, наконец, против всех нас! Наивно верить, что "безопасная гавань" всегда будет рядом. Не будет никакой "безопасной гавани", если мы позволим кому считать, что для него не существует никаких правил и ограничений. Что он имеет право изменять международную систему, как ему заблагорассудится. Что его интересы более легитимны, чем наши.

Если же не будет сильной и единой ответы, такой безответственный и эгоистичный игрок прибегнет к тактике дальнейшей эскалации, создания новых кризисов, повышения ставок, шантажа других стран и даже целых международных организаций.

Все в попытках выйти сухим из воды. Мы этого не позволим. Мы вернем мир на верный путь. Что же может этому помочь? Только ответственность. Способность международного сообщества обеспечить системную и неизбежную ответственность за каждое нарушение международного права – прежде всего, норм и принципов Устава ООН – является показателем того, насколько успешными мы, как семья наций, можем быть в достижении общих целей.

Обеспечить ответственность – непростая задача.

Могу вас заверить: ничто не остановит Москву от продолжения своей агрессивной, экспансионистской политики, если против нее единым фронтом не выступит международное сообщество, если наказание за его поступки не станет неизбежным. Именно отсутствие соответствующего наказания приводит к тому, что после Грузии наступила очередь Украины, после Литвиненко – скрипач, после Аллепо – Идлиб ...

Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма, его мишенью сегодня оккупация Азовского моря. Незаконно построив мост через Керченский пролив, Россия начала систематически нарушать свободу международной навигации через Керченский пролив как для украинских, так и для иностранных судов. Такие грубые нарушения должны быть прекращены как незаконные, в том числе в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Они должны получить решительный ответ, включая усиление санкционной политики и другие целенаправленные мероприятия.

Эффективность международных действий часто не соответствует ожиданиям, а дееспособность самой Организации Объединенных Наций подвергается сомнению. Мы должны признать, что ответственность за текущее состояние дел лежит на всех нас коллективно, и каждому из нас лично. Если мы хотим создать мирное, справедливое и устойчивое общество, мы должны защищать Устав ООН, поддерживать его нормы и принципы, прибегать к решительным мерам по восстановлению справедливости.

Позвольте мне быть откровенным – хороший язык Устава ничего не стоит, если его не придерживаются. Времени на разговоры больше не осталось, пришло время действовать!

Организация Объединенных Наций должна консолидироваться, ведь осуществляются постоянные попытки разрушить международный порядок, основанный на правилах, и силой пересмотреть международно признанные государственные границы.

Это опасное падение в пропасть нецивилизованного мира, в котором отсутствуют какие правила, должно быть остановлено.

В связи с этим возникает необходимость активизировать и усилить роль Генеральной Ассамблеи в сфере международного мира и безопасности.

С распространением конфликтов мы должны обеспечить максимальную гибкость и полноту повестки дня Генеральной Ассамблеи, которая является единственным всеобъемлющим и главной площадкой формирования политики.

Именно поэтому Украина предложила включить пункт о "Ситуации на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

Государствам-членам должны предоставляться все возможности для детального рассмотрения всех насущных вопросов, требующих внимания международного сообщества.

Как отметила председатель Генеральной Ассамблеи, мы должны "способствовать быстрому и эффективному реагированию Генеральной Ассамблеи на чрезвычайные ситуации".

краина, как одна из вице-председателей 73-й сессии, готова предоставить этом максимального благоприятствования. Как государства-члены, мы "наделили Совет Безопасности главной ответственностью за поддержание международного мира и безопасности". Какими должны быть наши действия, если член Совета Безопасности с правом вето, использует его не для того чтобы способствовать международному миру и стабильности, а чтобы помочь себе избежать ответственности?

Пришло время отметить, что злоупотребление правом вето – это тормоз, мешающий нашей Организации действовать в полную силу. Мы считаем, что прогресс в вопросе реформы Совета Безопасности будет важным вкладом в продолжающуюся в ООН широкомасштабные изменения.

В этом контексте мы поддерживаем начала межправительственных переговоров с целью согласования текста соответствующего документа и готовы конструктивно присоединиться к этому процессу. Мы также ожидаем, что текущая реформа в области поддержания мира и безопасности, инициированная Генеральным секретарем при поддержке Генеральной Ассамблеи, будет способствовать повышению возможностей и скорости Организации в вопросе реагирования на новые угрозы для международного мира и безопасности.

Украина полностью разделяет подход Генерального секретаря к миротворческой деятельности Организации в рамках концепции "Действия по поддержанию мира" (A4P). Это своевременная возможность для государств-членов и руководства ООН принять меры, направленные на реальные изменения в миротворческой деятельности ООН.

Речь идет именно о такой миротворческую деятельность, за которой Украина обращалась в ООН еще в апреле 2015 года, когда я направил соответствующее письмо, поддержанного Верховной Радой Украины, в адрес Председателя Совета Безопасности, Президента Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН.

Даже после того, как ООН не удалось предотвратить агрессию против Украины, мы все еще надеялись на помощь Организации в урегулировании конфликта путем развертывания многонациональной миротворческой миссии на временно оккупированной территории Донбасса.

Миссии с мощным мандатом и широким кругом ответственности, способствовать возвращению мира на украинскую землю. А не той, что поможет заморозить конфликт или закрепить присутствие агрессора и его приспешников в Донбассе.

Мы серьезно рассчитываем на дальнейший прогресс в решении этого важного вопроса. В конце концов, четко в соответствии с темы наших сегодняшних Общих дебатов "Сделать ООН полезной для всех людей", именно с помощью согласованной Советом Безопасности миротворческой миссии ООН может спасти многочисленные жизни людей и предотвратить их последующим страданием.

Госпожа Председатель, мы как никогда настроены и в дальнейшем защищать каждый клочок нашей земли от агрессора. Кроме того, мы продолжим рассматривать все имеющиеся возможности мирного решения конфликта и восстановления территориальной целостности Украины. Позвольте мне подчеркнуть, что Украина всегда ставила на первое место правовые и дипломатические пути урегулирования конфликта.

Приоритетными для нас являются многосторонние механизмы – поэтому мы обратились за поддержкой к ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций, форумов и форматов. Мы будем придерживаться этого подхода и в дальнейшем.

Москва почувствовать силу международного права.

Мы инициировали ряд дел против российской стороны в международных судах. В некоторых из них уже достигнуты значительные результаты. В частности, в начале 2017 Международный суд ООН приказал России отменить запрет деятельности Меджлиса – представительного органа крымских татар в оккупированном Крыму. Однако Россия продолжает игнорировать такое решение, пренебрегая не только своими международными обязательствами, но и демонстрируя пренебрежение к самому Суда.

Еще один важный элемент нашего дела в Международном суде – это сбивание в 2014 году самолета МН17 и причастность России к этой трагедии. Важно, что Австралия и Нидерланды недавно присоединились к усилиям Украины привлечь Россию к ответственности за это преступление. Международное сообщество в очередной раз призывает Россию признать свою ответственность и прекратить деструктивные действия как в Украине, так и в других местах.

Мы знаем, что правовой путь является наиболее длительным, но уверены, что в конечном итоге он позволит нам добиться правосудия.

Дамы и господа, прошло почти четыре года с тех пор, как Россия осуществила попытку аннексии и оккупации Крыма и города Севастополь. По российской оккупации Крым превратился в военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности всего Черноморского региона. Мы уверены, что растущая милитаризация Крыму заслуживает пристального внимания и немедленное реагирование со стороны Генеральной Ассамблеи.

Агрессивная политика России вместе с дерзким использованием летальной оружия усиливает угрозу. Именно поэтому во время этой сессии Украины рассчитывает на вашу активную поддержку соответствующей резолюции. С первого дня незаконной оккупации Крыма крымские татары и этнические украинцы подвергаются репрессиям и дискриминации. Зафиксировано множество случаев убийств, пыток, преследований и арестов по сфабрикованным обвинениям.

Список заложников и жертв российского оккупационного режима в Крыму растет почти каждый день.

Кажется, что быть украинском или крымским татарином в сегодняшних реалиях оккупированного полуострова является уголовным преступлением.

Крымского фермера Владимира Балуха арестовали и посадили на 5 лет за воспарения украинского флага над собственной домом. Крымский режиссер Олег Сенцов находится за решеткой исправительной колонии на севере России, отбывая 20-летний срок по сфабрикованным обвинениям. И Олег, и Владимир объявили голодовку в знак протеста, поэтому сейчас они балансируют на грани жизни и смерти.

Я глубоко ценю чрезвычайное проявление поддержки и единства по всему миру в попытке освободить этих храбрых людей. К сожалению, Кремль остается равнодушным к этим обращениям международного сообщества и многих представителей русской интеллигенции.

Я призываю страны-члены ООН приложить больше усилий для того, чтобы достичь уважения к правам человека во временно оккупированном Крыму путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, с начала российской агрессии в 2014 году оккупанты удерживают на неконтролируемой территории Донбасса десятки украинский.

Украинский солдат Сергей Глондар никогда не видел свою младшую дочь, ведь 3,5 года находится в плену. Все украинские предложения обменять российских граждан, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, на украинском, содержащихся как политзаключенных, вполне игнорируются.

Это очередной пример безвидповильности России: сначала подстрекать и отправлять своих граждан на эту войну, а потом просто покинуть их на произвол.

Вот главная черта современной России – им безразлично. Им безразлично по страданий. Им безразлично по правде. Им безразлично по закону. Они думают, что их военная мощь и статус в ООН дают на это право. Мы – те, кто должен доказать, что они ошибаются. Мы – те, кто должен заставить их не быть равнодушными. А иначе, зачем мы здесь собрались? Иначе, в чем разница между миром "до" ООН и миром после создания ООН? В целом, Украина всегда считала защиту прав человека одним из краеугольных камней деятельности ООН. Невозможно достичь стабильного мира и безопасности в отрыве от вопроса о правах человека.

Таким образом, мы поддерживаем усилия вернуть вопрос прав человека в Совет Безопасности ООН и способствовать тесному сотрудничеству между всеми органами ООН, привлеченным к этому.

Дамы и господа, моя страна выполняет обязательства по Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целями устойчивого развития. Во втором квартале 2018 украинская экономика выросла на 3,8% в годовом измерении. Рост происходит десятый квартал подряд – это точно устойчивое тренд. Рост ВВП было обусловлено макроэкономической стабилизацией, улучшением инвестиционного климата и оздоровлением банковского сектора.

Украина демонстрирует лучшие темпы роста среди развивающихся рынков. Несмотря направления почти 6% ВВП на сектор безопасности и обороны, в экономической, социальной и политической жизни Украины происходят коренные изменения. Мы целенаправленно внедряем ряд прогрессивных реформ – от реформы судебной системы, образования, здравоохранения к внедрению децентрализации и борьбы с коррупцией.

В 2019-2021 годах в связи с членством в Экономическом и Социальном Совете ООН на Украине будет возложена важная ответственность.

Основываясь на своем недавнем значительном опыте, моя страна будет прилагать усилия для укрепления роли Совета в процессе внедрения и обзору выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, прежде всего в условиях конфликта и постконфликтного восстановления. Среди 17 Целей устойчивого развития Украины, в частности, приветствует инициативы ООН, направленные на преодоление голода в мире.

Сегодня, в условиях, когда почти 850 млн. Человек недоедают, мое государство не может стоять в стороне и готова предложить помощь для решения вопросов продовольственной безопасности в мире. Украина, как никто другой, знает цену этой трагедии.

В ноябре с.г. мы чествуем 85-ю годовщину одного из самых страшных преступлений 20-го века – Голодомора или массовой смерти от голода, искусственно организованного в Украине сталинским режимом. Он унес жизни многих миллионов украинский. В этой связи хотел бы восстановить свой призыв к Ассамблее отметить одну из величайших трагедий в истории человечества путем принятия соответствующей декларации.

Госпожа Председатель, наша Организация мощная ровно настолько, насколько мы ей это позволяем. Следовательно, наша полная поддержка и прочная политическая воля необходимы для того, чтобы деятельность ООН отвечала реалиям современного меняющегося и беспокойного мира.

Как Вы справедливо отметили это в теме нынешних дебатов Генеральной Ассамблеи ООН "полезной для всех людей". Нашей задачей и общей ответственностью является увеличение возможности ООН для реализации ею наших ожиданий. Сделать это благодаря глобальному лидерству, основанному на общих ценностях – свободе, верховенстве права и терпимости.

Благодарю за внимание.

Сегодня