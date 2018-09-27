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Тестировали новый яд? Петр Верзилов обвинил российские спецслужбы в отравлении

27.09.2018 09:00

Активист Pussy Riot и издатель Медиазоны Петр Верзилов заявил, что, по его мнению, его отравили российские спецслужбы, "возможно ГРУ".

"Отравление было настолько профессиональным, что это не позволяет сделать другой вывод", - сказал он в интервью немецкому изданию Bild, предположив, что на нем тестировали новый яд.

Верзилов в немецкой больнице Шарите

Верзилов назвал две возможные причины, по которым российские спецслужбы могли решить его отравить: акция Pussy Riot в финале Чемпионата мира по футболу, а также его связи с тремя российскими журналистами, убитыми в Центральноафриканской республике.

Активист также отметил, что хочет выйти из больницы как можно скорее и вернуться в Россию.

Ранее сообщалось, что российский активист оппозиционного движения Pussy Riot Петр Верзилов после вероятного отравления в РФ был доставлен в Берлин. Немецкие врачи считают весьма вероятным, что Верзилов был отравлен в России неизвестным веществом.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии 11 сентября. Активист пришел в себя лишь после трех дней в реанимации.

Отметим, Верзилов стал широко известен после того, как с еще тремя активистами Pussy Riot выбежал на поле во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу в России между сборными Франции и Хорватии. // НВ

 

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