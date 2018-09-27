В Украине вступили в действие новые правила парковки

Закон предусматривает новые правила наказания водителей, которые не оплачивают парковку или оставляют машину в запрещенных местах.

Если машина более 10 минут находится на парковке, а водитель не оплатил это и нарушение сняли на фото или видео, предполагается наказание. Квитанцию о штрафе могут оставить на лобовом стекле, а если фиксация произошла в автоматическом режиме - отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Ранее штраф за неоплаченную парковку составлял от 136 до 204 грн, по новым правилам речь идет о 20-кратном размере стоимости парковки за час, а в случае безосновательно занятого места для инвалидов - 30-кратном размере цены за парковку, на которой оставили машину.

Предполагается, что штраф будет выписывать инспектор по парковке. Если он возьмет у водителя наличные в качестве оплаты услуги - ему грозит штраф от 850 до 1190 грн.

Водитель или владелец автомобиля может оплатить только половину штрафа, если успеет это сделать в течение 10 банковских дней (реквизиты для оплаты должна содержать квитанция, которую оставили на лобовом стекле или прислали по почте).

Закон устанавливает, что нести ответственность может лицо или компания, на которую зарегистрирован транспорт, или же тот, кто ввез авто из-за границы.

Закон позволяет представителям Нацполиции и инспекторам по парковке эвакуировать машину, если она препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения. Приведен исчерпывающий перечень.

Поэтому, чтобы машину не эвакуировали, ее не стоит оставлять:

на проезжей части во втором ряду,

на железнодорожном переезде,

на трамвайных путях,

на эстакаде, мосту, путепроводе и под ними в туннеле,

на пешеходном переходе и ближе 10 метров к нему с обеих сторон - кроме остановки для предоставления преимущества в движении,

на перекрестках и ближе 10 метров от них за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки напротив бокового проезда на Т-подобных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса,

на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортом, который остановился, менее 3 метров,

ближе 30 метров от остановки общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки,

ближе 10 метров от отметки о дорожных работах,

в местах, где невозможно будет разъехаться или объехать транспорт, который остановился,

ближе 10 метров от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда,

если машина будет мешать двигаться людям с инвалидностью и пешеходам с детскими колясками,

на полосе для общественного транспорта,

на велодорожке,

если машина будет препятствовать снегоуборочной технике или другому коммунальному транспорту в случае введения чрезвычайного положения или объявления определенной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации,

если машина нарушает схему парковки и блокирует проезд по двум или более полосам.

Если владелец автомобиля хочет, чтобы в случае эвакуации ему прислали СМС или e-mail, он должен обратиться в МВД и сообщить эти свои контактные данные - их внесут в реестр транспортных средств и их надлежащих пользователей.

Сразу после оплаты штрафа и стоимости транспортировки/хранения машину должны вернуть - владельцу или пользователю.

Эвакуировать машину смогут представители Нацполиции и инспекторы по парковке, назначенные местным самоуправлением. Но у них должно быть специальное страхование на случай повреждения транспорта при перемещении - за нарушение предусмотрен штраф от 1190 до 1700 грн.

Закон рекомендует органам местного самоуправления внедрять автоматизированную систему контроля оплаты парковки, а Кабинету министров - пересмотреть возможность увеличить количество мест для парковки авто.

Увеличиваются штрафы для тех, кто содержит парковки. Если нарушены требования к парковкам, то ранее штраф составлял 340-510 грн, а с сегодняшнего дня - 510-850 грн. Если платные площадки не оборудованы согласно действующему законодательству - санкция составит 680-850 грн.