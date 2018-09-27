Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Отравление питьевой водой в оккупированной Макеевке: число пострадавших возросло до 43 человек

27.09.2018 09:45

Местные жители начали брать воду из колодцев или покупать в магазинах

Число пострадавших от отравления в оккупированной Макеевке возросло до 43 человек. Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Фото из открытых источников

"Сегодня утром мне сообщили о еще 4 случаях госпитализации взрослых людей (кроме 39 человек, о которых сообщалось ранее, - ред.). Информацию снова блокируют, не дают что-то узнать, скрывают масштабы трагедии, считаю, что они намного больше. У медиков в оккупированной Макеевке очень сложная ситуация. В них не хватает лекарств", - сказал он.

Лисянский отметил, что по данным медиков, отравление водой - это самое сложное отравление. По его словам, боевики так называемой "ДНР" сейчас не контролируют ситуацию.

"Люди берут воду из колодцев, покупают воду в магазинах. Ситуация напряженная. Считаю, надо быстро реагировать, завозить воду, помогать местным жителям. Но оккупанты прямо сейчас отходят от ситуации", - добавил представитель омбудсмена.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление местных жителей питьевой водой, информировали о 39 пострадавших.  // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...