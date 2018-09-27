На Хустщині судитимуть двох інспекторів праці, які вимагали хабара від приватного підприємця

Хустською місцевою прокуратурою закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо вимагання та отримання 300 дол США неправомірної вигоди двома посадовими особами управління держпраці в Закарпатській області.

Як встановлено в ході досудового розслідування, державні інспектори управління держпраці в Закарпатській області, за попередньою змовою, вимагали та отримали від місцевого підприємця неправомірну вигоду.

Підприєць, аби уникнути відповідальності за порушення трудового законодавства (у частині допуску працівників до роботи без оформлення трудового договору) повинен був сплатити інспекторам 300 дол США.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах третіх осіб, з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням, повідомили Закарпаття онлайн у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Довідково: за вчинення даного злочину, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна