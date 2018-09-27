В Одесі 33-річного чоловіка та його юних спільників затримали за підозрою у нападі на іноземців

Жертвами злочину стали двоє іноземних студентів, які в вечірній час прогулювались вулицями міста.

Потерпілі звернулись до Приморського відділу поліції та повідомили, що посеред вулиці до них підійшла група чоловіків. Невідомі особи безжалісно побили їх, а потім заволоділи мобільними телефонами і грошима.

В ході підготовчого етапу оперативно-профілактичного відпрацювання м. Одеси співробітники відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції викрили зловмисників - 33-річного чоловіка та його спільників-юнаків.

Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Правопорушників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поряд з цим поліцейськими вилучено частину речових доказів, яку правопорушники не встигли реалізувати.

Зараз правоохоронці перевіряють затриманих на можливу причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень.

Приморський відділ поліції в м. Одесі