В Одесі 33-річного чоловіка та його юних спільників затримали за підозрою у нападі на іноземців

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Жертвами злочину стали двоє іноземних студентів, які в вечірній час прогулювались вулицями міста.
Потерпілі звернулись до Приморського відділу поліції та повідомили, що посеред вулиці до них підійшла група чоловіків. Невідомі особи безжалісно побили їх, а потім заволоділи мобільними телефонами і грошима.
В ході підготовчого етапу оперативно-профілактичного відпрацювання м. Одеси співробітники відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції викрили зловмисників - 33-річного чоловіка та його спільників-юнаків.
Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Правопорушників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поряд з цим поліцейськими вилучено частину речових доказів, яку правопорушники не встигли реалізувати.
Зараз правоохоронці перевіряють затриманих на можливу причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень.
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