В Киеве в ДТП погиб пассажир такси – сотрудник полиции (фото)

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

По предварительной информации, водитель такси Renault не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на полосу встречного движения, где попал под грузовик "ЗИЛ".

В результате столкновения пассажир такси погиб на месте происшествия. Им оказался действующий сотрудник полиции полка особого назначения 1995 года рождения, который ехал на работу.

Водителя такси увезли в больницу. Также госпитализировали женщину - пассажира грузовика.