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В Киеве в ДТП погиб пассажир такси – сотрудник полиции (фото)

27.09.2018 10:15

В результате аварии в Голосеевском районе столицы погиб сотрудник полиции

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

ДТП

По предварительной информации, водитель такси Renault не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на полосу встречного движения, где попал под грузовик "ЗИЛ".

ДТП

В результате столкновения пассажир такси погиб на месте происшествия. Им оказался действующий сотрудник полиции полка особого назначения 1995 года рождения, который ехал на работу.

Водителя такси увезли в больницу. Также госпитализировали женщину - пассажира грузовика.

 

 

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