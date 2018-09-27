В Киеве в ДТП погиб пассажир такси – сотрудник полиции (фото)

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В результате аварии в Голосеевском районе столицы погиб сотрудник полиции
Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".
По предварительной информации, водитель такси Renault не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на полосу встречного движения, где попал под грузовик "ЗИЛ".
В результате столкновения пассажир такси погиб на месте происшествия. Им оказался действующий сотрудник полиции полка особого назначения 1995 года рождения, который ехал на работу.
Водителя такси увезли в больницу. Также госпитализировали женщину - пассажира грузовика.
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