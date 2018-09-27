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В Николаеве на три года посадили мошенника, который обворовывал арендованные квартиры

27.09.2018 10:25

В Николаеве приговорили к трем годам лишения свободы мужчину, который арендовал квартиры и потом похищал с них бытовую технику.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

мошенничество

Через интернет обвиняемый покупал бланки чужих паспортов, переклеивал в них фото и потом при аренде квартир на сутки предъявлял владельцам жилья поддельные документы.

Ему удалось обокрасть три квартиры. Во время четвертой кражи он попался хозяину жилья и тот его задержал «на горячем». Суммарный убыток от его краж составил почти 120 тысяч гривен.

Суд признал вину обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 («Кража, соединенная с проникновением в жилище»), частью 3 статьи 15 части 3 стаи 185 («Покушение на кражу, соединенная с проникновением в жилище»), частью 1, 3 и 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины и назначил ему итоговое наказание в виде трех лет лишения свободы. // Преступности НЕТ

 

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