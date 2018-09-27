Экс-ликвидатору «Одесской ТЭЦ» сообщили о подозрении в растрате 28 млн. грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил о подозрении прежнему арбитражному управляющему ПАО "Одесская ТЭЦ" за растрату средств предприятия в сумме 28 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает УНН.

Как рассказали в пресс-службе НАБУ, подозреваемый, назначенный в декабре 2015 года управляющим санации ПАО "Одесская ТЭЦ", весной 2016 года в нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на рынке природного газа Украины, заключил договор между ПАО "Одесская ТЭЦ" и коммерческой компанией о поставках природного газа.

"Детективы НАБУ установили, что компания не имела технической возможности выполнить поставку, зато средства по договору в размере 28 млн грн от ПАО "Одесская ТЭЦ" получила", - пояснили в Бюро.

Бывшему ликвидатору предварительно сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В НАБУ также напомнили, что банкротство ПАО "Одесская ТЭЦ" начато в 2001 году. В декабре 2015 года на предприятии введена процедура санации и назначен арбитражный управляющий, который, как установило следствие, и совершил растрату 28 млн грн предприятия. Эта же лицо решением Хозяйственного суда Одесской области в декабря 2016 года назначена ликвидатором ПАО "Одесская ТЭЦ".