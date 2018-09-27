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Двох сватівських «наркоділків», які підозрюються у збуті 12 кг наркотиків, взято під варту

27.09.2018 10:55

На Луганщині двом мешканцям Сватівського району, які незаконно зберігали наркотичні засоби в особливо великих розмірах з метою їх подальшої реалізації, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Нагадаємо, 23.09.2018 під час проведення санкціонованих обшуків помешкань затриманих правоохоронці вилучили понад 12 кг канабісу. Слідством встановлено, що зловмисники збирались збути наркотики на території регіону.

Судом за клопотанням прокуратури «наркоділкам» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірах 552 тис грн та 147 тис грн.

За вчинення вказаного злочину особам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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