В Киеве пропал 12-летний мальчик (фото)

Ребенок ушел из дому 26 сентября и до сих пор не вернулся

Правоохранители в Киеве разыскивают мальчика 2005 года рождения, который ушел из дома 26 сентября и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в службе розыска детей Нацполиции Киева.

В Голосеевском УП рассказали, что мальчика зовут Волчков Андрей Валерьевич. Его приметы: рост 150 см, волосы темные, худощавого телосложения. Он был одет в темно-синего цвета куртку, синие джинсы и светлую шапку. "При получении какой-либо информации о возможном местонахождении мальчика просим звонить по номеру "102", – отметили в полиции. // Сегодня