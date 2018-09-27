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В Киеве пропал 12-летний мальчик (фото)

27.09.2018 11:15

Ребенок ушел из дому 26 сентября и до сих пор не вернулся

Правоохранители в Киеве разыскивают мальчика 2005 года рождения, который ушел из дома 26 сентября и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в службе розыска детей Нацполиции Киева.

Фото: Нацполиция Киева

В Голосеевском УП рассказали, что мальчика зовут Волчков Андрей Валерьевич. Его приметы: рост 150 см, волосы темные, худощавого телосложения. Он был одет в темно-синего цвета куртку, синие джинсы и светлую шапку. "При получении какой-либо информации о возможном местонахождении мальчика просим звонить по номеру "102", – отметили в полиции. // Сегодня

 

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