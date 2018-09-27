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Мужчина пытался застрелиться возле школы на столичных Позняках

27.09.2018 11:25

В Киеве по адресу Срибнокильская, 8а обнаружили окровавленного мужчину. Предварительно, он пытался покончить жизнь самоубийством.

Инцидент произошел 26 сентября около 18:00. Об этом сообщает Информатор.

26 сентября в Киеве по адресу Срибнокольская, 8а мужчина стрелял сам в себя

По предварительной информации, мужчина 1975 года рождения выстрелил в себя из самодельного огнестрельного устройства. Его обнаружили прохожие возле школы № 314.

Прибывшие на место медики оказали первую помощь и госпитализировали мужчину в больницу. Что стало причиной такого поступка — неизвестно. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.

 

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