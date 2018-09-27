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Оперативники Київщини затримали озброєного розбійника

27.09.2018 11:35

Працівники Бориспільського відділу поліції та Управління карного розшуку встановили і затримали 23-річного жителя столиці, який вночі 31 серпня в с. Проців разом із двома спільниками ввірвався до приватного будинку. Погрожуючи ножем, зловмисники зв’язали господаря та відкрито викрали цінні речі та грошові кошти - 4 тисячі 200 Євро і 86 тисяч гривень.

Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

розбій

Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання виявлено та вилучено речові докази.

розбій

На даний поліцейські перевіряють затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Київщини та встановлюють інших учасників злочинної групи.

Поліція Київської області

 

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