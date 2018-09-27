Во Львове на взятке задержали члена полицейской комиссии. Он говорит, что его подставили

По подозрению в получении взятки задержали члена полицейской комиссии главного управления Нацполиции во Львовской области Владимира Марусяка. Об этом сообщила председатель комиссии Виктория Балицкая Facebook

По ее словам, Владимира Марусяка задержали в среду, 26 сентября, во время получения 500 долларов за содействие в принятии на работу.

"Ему передал деньги родственник кандидата на должность опера, вроде бы, за положительное голосование по нему после собеседования (25 сентября). Собственно во время передачи 500 долларов Владимир был задержан сотрудниками управления защиты экономики. Версия Владимира о том, что его подставили. Не могу это никак комментировать ибо, повторюсь, мне не известны подробности", - написала Балицкая.

Также она добавила, что ориентировочно в пятницу состоится избрание меры пресечения. Тогда и, предполагает председатель комиссии, Марусяк сможет рассказать свою версию событий подробнее.

Кроме того, Балицкая уточнила информацию о кандидате, за которого якобі и давали взятку. В частности, по словам главы комиссии, парень ответил на все вопросы и сомнений в мотивации служить в полиции не вызвал никаких. Впоследствии комиссия единогласно рекомендовала его на службу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области изданию ZAXID.NET факт задержания члена комиссии есть - по признакам получения взятки в особо крупном размере (ч.3 ст. 368 УКУ). Пресс-секретарь прокуратуры Юлия Шевченко уточнила, что мужчину задержали, но еще не сообщили о подозрении.

Владимир Марусяк является адвокатом, управляющим партнером юридической фирмы "Марусяк и партнеры" и членом полицейской комиссии ГУНП во Львовской области как представитель от общественности. Эта комиссия на собеседовании отбирает кандидатов на службу в полицию.