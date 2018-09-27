У жителів Київщини поліція вилучила арсенал зброї (фото)

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Триває оперативно-профілактична операція «Зброя та вибухівка». Поліцейські протидіють незаконному обігу, виявляють і документують злочинну діяльність власників незареєстрованої зброї.
Минулої доби, 26 вересня, на території Київської області проведено ряд розшукових заходів та слідчих дій, у ході яких вилучено з незаконного обігу зброю та набої.
🔴Так, працівники Бориспільський відділ поліції ГУНП в Київській області під час невідкладного обшуку в будинку місцевого 52-річного безробітного жителя виявили та вилучили: гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом, пістолет-кулемет Шпагіна, пістолет Токарєва, мисливську рушницю та понад 200 різнокаліберних набоїв. Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.
🔴У жителя міста Васильків правоохоронці вилучили перероблений револьвер.
🔴У жителя міста Ірпінь вилучили понад 30 різнокаліберних набоїв.
За усіма фактами незаконного зберігання зброї та боєприпасів тривають досудові розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України. Вилучене направлено на експертизи.
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