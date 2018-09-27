У жителів Київщини поліція вилучила арсенал зброї (фото)

Минулої доби, 26 вересня, на території Київської області проведено ряд розшукових заходів та слідчих дій, у ході яких вилучено з незаконного обігу зброю та набої.

🔴Так, працівники Бориспільський відділ поліції ГУНП в Київській області під час невідкладного обшуку в будинку місцевого 52-річного безробітного жителя виявили та вилучили: гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом, пістолет-кулемет Шпагіна, пістолет Токарєва, мисливську рушницю та понад 200 різнокаліберних набоїв. Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

🔴У жителя міста Васильків правоохоронці вилучили перероблений револьвер.

🔴У жителя міста Ірпінь вилучили понад 30 різнокаліберних набоїв.

За усіма фактами незаконного зберігання зброї та боєприпасів тривають досудові розслідування за ст. 263 Кримінального кодексу України. Вилучене направлено на експертизи.

Поліція Київської області