На Полтавщині до адмінвідповідальності притягнуто військового комісара та його заступника

У вересні 2018 року до суду скеровано 2 протоколи про вчинення адміністративного правопорушення військовим комісаром Котелевського РВК Полтавської області та його заступником за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (недбале ставлення військової службової особи до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду).

Установлено, що вказані військові службові особи недбало віднеслись до виконання своїх службових обов’язків, а саме: під час відбору військовозобов’язаних для направлення на навчальні збори не перевірили наявність довідок про проходження обов’язкового медичного огляду та не дослідили питання щодо потреби у військово облікових спеціальностях останніх.

В подальшому такі дії керівників Котелевського військкомату призвели до не прийняття 15 військовозобов’язаних до військової частини, куди вони були направлені.

За виявленими фактами правопорушень військовою прокуратурою Полтавського гарнізону Центрального регіону України були складені та направлені до суду відповідні адмінпротоколи.

19.09.2018 Котелевським районним судом Полтавської області розглянуто матеріали про вчинення адміністративного правопорушення заступником військового комісара Котелевського райвійськкомату Полтавської області, майором К., а 26.09.2018 – і військовим комісаром цього ж РВК, підполковником Т.

Обом правопорушникам суд призначив покарання у виді максимального штрафу в розмірі 285 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (4845 гривень) кожному.

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України