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На хабарі викрито начальника управління логістики Головного сервісцентру МВС та посередника

27.09.2018 12:44

Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, ГПУ спільно з ГСУ СБУ та ГУБКОЗ СБУ 26.09.2018 проведено спецоперацію, за результатами якої у порядку ст. 208 КПК України, затримано начальника управління логістики Головного сервісного центру МВС України та особу посередника, який сприяв службовцю у реалізації його злочинного плану, під час отримання від приватного підприємця другої частини неправомірної вигоди в сумі 1 500 Євро.

Так, вказаний зловмисник, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, розробив злочинну схему спрямовану на систематичне вимагання та отримання через посередника неправомірної вигоди від громадянина на загальну суму 3 300 Євро, за безперешкодне отримання приватним підприємцем свідоцтв про погодження конструкцій транспортних засобів (встановленню газового обладнання на транспортні засоби) відповідно до поданих ним заявок до Головного сервісного центру МВС України.

Картинки по запросу хабар євро

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведені обшуки за місцем проживання та роботи затриманих осіб, а також інші першочергові слідчі (розшукові) дії.

На цей час затриманому службовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а його спільнику за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, а також вирішується питання щодо звернення до суду із клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування перебуває на контролі керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

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