На хабарі викрито начальника управління логістики Головного сервісцентру МВС та посередника

Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, ГПУ спільно з ГСУ СБУ та ГУБКОЗ СБУ 26.09.2018 проведено спецоперацію, за результатами якої у порядку ст. 208 КПК України, затримано начальника управління логістики Головного сервісного центру МВС України та особу посередника, який сприяв службовцю у реалізації його злочинного плану, під час отримання від приватного підприємця другої частини неправомірної вигоди в сумі 1 500 Євро.

Так, вказаний зловмисник, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, розробив злочинну схему спрямовану на систематичне вимагання та отримання через посередника неправомірної вигоди від громадянина на загальну суму 3 300 Євро, за безперешкодне отримання приватним підприємцем свідоцтв про погодження конструкцій транспортних засобів (встановленню газового обладнання на транспортні засоби) відповідно до поданих ним заявок до Головного сервісного центру МВС України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведені обшуки за місцем проживання та роботи затриманих осіб, а також інші першочергові слідчі (розшукові) дії.

На цей час затриманому службовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а його спільнику за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, а також вирішується питання щодо звернення до суду із клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування перебуває на контролі керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України