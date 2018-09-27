В Словакии задержали подозреваемых в резонансном убийстве журналиста

Словацкие СМИ, в которых работал Ян Куцяк, сообщили, что полиция проводит обыски на юге страны

Полиция Словакии задержала подозреваемых в убийстве журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты. Об этом передает Reuters со ссылкой на словацкие СМИ.

Словацкие СМИ, в частности, SME Daily и Aktuality.sk, в которых работал Ян Куцяк, сообщили, что полиция проводит обыски на юге страны. Отмечается, что задержанные напрямую связаны с убийством Куцяка и его невесты.

Полиция, в свою очередь, сообщила о задержании лиц, подозреваемых в насильственных преступлениях, а также об обысках в домах подозреваемых. Однако деталей не сообщается.

Ранее сообщалось, что власти Словакии определили возможного свидетеля по делу убийства словацкого журналиста Яна Куцяка.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Также десятки тысяч словаков вышли протестовать из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты. // Сегодня