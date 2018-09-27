Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Закарпатті дільничного поліцейського викрили на отриманні 14 тис. грн. хабара

27.09.2018 13:17

Прокуратурою Закарпатської області спільно з Управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції України в Закарпатській області викрито дільничного Ужгородського відділу поліції при отриманні 14 тис грн неправомірної вигоди.

Наразі встановлено, що кошти дільничний отримав за не притягнення ужгородця до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Прес-служба прокуратури Закарпатської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...