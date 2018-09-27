На Закарпатті дільничного поліцейського викрили на отриманні 14 тис. грн. хабара

Прокуратурою Закарпатської області спільно з Управління внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції України в Закарпатській області викрито дільничного Ужгородського відділу поліції при отриманні 14 тис грн неправомірної вигоди.

Наразі встановлено, що кошти дільничний отримав за не притягнення ужгородця до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Прес-служба прокуратури Закарпатської області