Аферистку, яка підозрюється у заволодінні 7 об’єктами нерухомості у Києві, заарештовано на 2 місяці

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №7 суд заарештував на 2 місяці учасницю злочинного угрупування, що займалось привласненням нерухомості громадян та територіальної громади м. Києва.

У якості альтернативи суд визначив підозрюваній заставу у сумі понад 5,7 млн гривень.

Як повідомлялося, за результатами спільної спецоперації Київської місцевої прокуратури №7 та СБУ викрито діяльність злочинної групи, учасники якої шляхом використання підроблених документів заволоділи 7 житловими приміщеннями у столиці, а у подальшому привласнили грошові кошти від їх продажу у сумі понад 5 млн гривень.

На даний час двом фігурантам провадження оголошено підозри у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, та у підробленні документів.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили підроблені правовстановлюючі документи на нерухомість, печатки комунальних підприємств, державних реєстраторів, нотаріусів, двох районних судів міста Києва та Міністерства юстиції України. Вилучено також понад 20 паспортів громадян України, РФ та УРСР.

Слідство на даний час триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності цієї групи, а також особи, які можуть бути причетні до їх вчинення.

Прес-служба прокуратури міста Києва