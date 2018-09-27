На Луганщині повідомлено про підозру депутату міськради у співорганізації «референдуму» 2014 року

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Сьогодні, 27.09.2018, прокурор Луганської області Володимир Янко повідомив про підозру депутату однієї з міських рад Попаснянського району у вчиненні умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 2 ст. 110 КК України).
Слідством встановлено, що у травні 2014 року жінка-депутат забезпечила проведення на території м. Золоте так званого «референдуму» щодо підтримки акту про державну самостійність «ЛНР» з метою зміни меж існуючого кордону та територіальної цілісності України.
Крім того, остання підшукала членів так званої «виборчої комісії» для участі у проведенні незаконного голосування, контролювала видачу бюлетенів та процес підрахунку результатів «волевиявлення».
За вчинення інкримінованого злочину депутату може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Прес-служба прокуратури Луганської області
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