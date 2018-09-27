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У Києві на хабарі затримали службовця Державної міграційної служби

27.09.2018 13:55

У середу, 26 вересня, прокуратурою міста Києва спільно з ГУ СБУ в м. Києві затримано на одержанні неправомірної вигоди службовця Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві.

Установлено, що головний спеціаліст столичного управління ДМС отримав 10 тис. гривень за вирішення питання щодо прискореної депортації громадянина Ірану, який утримувався в регіональному пункті тимчасового перебування іноземців-нелегалів.

хабар

Службовця затримали на території Дніпровського району столиці одразу після одержання обумовлених коштів.

В межах кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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