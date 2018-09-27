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Один из подозреваемых в покушении на Михайлика подозревался в убийстве грузинского «авторитета»

27.09.2018 14:06

Убийство произошло в 2007 году.

Как сообщили источники Odessa.online, Торнике Нагладзе, подозреваемый в покушении на одесского активиста Олега Михайлика, ранее был подозреваемым в умышленном убийстве.

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Так, в 2007 году в районе мемориала 411-й батареи был обнаружен труп грузинского криминального авторитета. В ходе следствия «вышли» на подозреваемого в убийстве, но тогда ему удалось сбежать с Украины.

Позже дело об убийстве странным образом исчезло и наш фигурант смог вернуться в Одессу.

Напомним, всех подозреваемых в покушении на Олега Михайлика задержали 24 сентября. Позже Нагладзе отпустили и тот обратился в городскую клиническую больницу № 1. Его друзья утверждали, что он с 2014 года парализован, а оружие ему подбросили. Однако, по данным наших источников, подозреваемый является «смотрящим» по поселку Котовского, а полный паралич он симулирует. Врачи, которые осматривали подозреваемого, заключили, что он не парализован и не нуждается в госпитализации.

Также Нагладзе опознали, как участника вооруженного конфликта на Балковской, который произошел в конце июня.

 

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