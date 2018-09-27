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Оккупанты ведут подготовку массированного огневого поражения объектов Объединенных сил

27.09.2018 14:17

Российское оккупационное командование усиливает возможности для внезапного нанесения массированного огневого поражения объектов Объединенных сил. 

Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Оккупанты на Донбассе ведут подготовку массированного огневого поражения объектов ООС - разведка

"Российское оккупационное командование усиливает возможности для внезапного нанесения массированного огневого поражения объектов Объединенных сил, в том числе за счет скрытой подготовки к применению артиллерийских подразделений полкового и бригадного состава с нарушением Минских соглашений по отводу от линии разграничения определенных видов вооружения", - сказал он.

Так, в частности, на Волновахском направлении, на расстоянии менее 25 км от линии разграничения, противником проведена тренировка по нанесению внезапного огневого удара реактивным артиллерийским дивизионом 1 отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса, сообщил Гуцуляк.

По его словам, такая тренировка в районе населенного пункта Миус был проведен с подразделением РСЗО БМ-21 "Град" 2-го армейского корпуса оккупантов.

"При этом, в обоих случаях для сокрытия перемещения подразделений, противником проводились мероприятия оперативной маскировки и противодействия воздушной разведке Объединенных сил", - сказал он.

Вместе с тем, отметил спикер, из-за усиления этих мероприятий запрещался доступ на определенные территории и возникла необходимость их объезда, что вызвало возмущение среди местного населения и водителей грузовиков-зерновозов, которые были вынуждены преодолевать дополнительно значительные расстояния.

 

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