У Фастові судитимуть чоловіка за зґвалтування 77-річної жінки

Фастівською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка, який у червні поточного року зґвалтував літню жінку.

Установлено, що в нічний час, чоловік зайшов до будинку 77-річної жінки в одному із сіл Фастівського району та, застосовуючи фізичне насильство до потерпілої, всупереч її волі, вступив з нею у статеві відносини.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування).

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Прес-служба прокуратури Київської області