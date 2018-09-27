У Фастові судитимуть чоловіка за зґвалтування 77-річної жінки

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Фастівською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка, який у червні поточного року зґвалтував літню жінку.
Установлено, що в нічний час, чоловік зайшов до будинку 77-річної жінки в одному із сіл Фастівського району та, застосовуючи фізичне насильство до потерпілої, всупереч її волі, вступив з нею у статеві відносини.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування).
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.
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