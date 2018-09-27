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У Фастові судитимуть чоловіка за зґвалтування 77-річної жінки

27.09.2018 14:28

Фастівською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка, який у червні поточного року зґвалтував літню жінку.

Установлено, що в нічний час, чоловік зайшов до будинку 77-річної жінки в одному із сіл Фастівського району та, застосовуючи фізичне насильство до потерпілої, всупереч її волі, вступив з нею у статеві відносини.

суд

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування).

Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Прес-служба прокуратури Київської області

 

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