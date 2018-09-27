Дело о «подпольной» раздаче венгерских паспортов завела СБУ

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Конституцией запрещено двойное гражданство, и лица, в отношении которых будет установлен такой факт, будут лишены гражданства Украины.

Об этом он сказал журналистам после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает Укринформ.

"Так, соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведет следствие. Мы ведем процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Здесь двух толкований быть не может. Если есть доказательства по двойному гражданству, это должно быть наказано", - отметил Луценко, отвечая на вопрос, ли ГПУ проверять факты выдачи венгерских паспортов гражданам Украины.

Он напомнил о деле народного депутата Андрея Артеменко, у которого установили гражданство Канады и других государств.

"Когда было установлено его двойное гражданство, Президент действовал исключительно в своей компетенции, защищая Конституцию и лишил его украинского гражданства. Если в ходе следствия СБУ будут установлены подобные случаи в отношении других лиц, любых: мэров, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет такое же - лишение украинского гражданства", - подчеркнул Луценко.

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Как сообщалось, ранее Укринформ опубликовал видео, на котором зафиксирован момент выдачи гражданам Украины в консульстве Венгрии в Берегово венгерских паспортов. Процедура сопровождалась бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями - не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягали на верность Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что консул Венгрии, фигурирующий на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов, не останется в Украине.