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У суботу в центрі столиці перекриють рух транспорту (схеми)

27.09.2018 14:50

З 00:00 29 вересня (субота) до 01:00 30 вересня (неділя) в рамках проведення масових заходів перекривається рух транспорту:

- по вулиці Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького

рух

- по вулиці Прорізній від вулиці Хрещатик до вулиці Пушкінської
- по вулиці Богдана Хмельницького від вулиці Хрещатик до вулиці Пушнінської

У цей же час буде обмежено рух у прилеглих кварталах:

рух-2

- по вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка (повністю перекрито з 11:30 до 14:00)
- по вулиці Городецького від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької (повністю перекрито з з 06:30 до 17:00)

Також з 11:30 до 17:00 29 вересня (субота) буде додатково перекрито вулицю Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до Європейської площі, а також вулицю Михайлівську на ділянці від вулиці Хрещатик до вулицю Костьольної.

Окрім того, з 06:00 до 10:00 та з 15:30 до 20:00 буде перекрито перший проїзд біля центрального входу до Центрального залізничного вокзалу залізничної станції «Київ-Пасажирський». // Хрещатик

 

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