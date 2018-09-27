У суботу в центрі столиці перекриють рух транспорту (схеми)

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
З 00:00 29 вересня (субота) до 01:00 30 вересня (неділя) в рамках проведення масових заходів перекривається рух транспорту:
- по вулиці Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького
- по вулиці Прорізній від вулиці Хрещатик до вулиці Пушкінської
- по вулиці Богдана Хмельницького від вулиці Хрещатик до вулиці Пушнінської
У цей же час буде обмежено рух у прилеглих кварталах:
- по вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка (повністю перекрито з 11:30 до 14:00)
- по вулиці Городецького від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької (повністю перекрито з з 06:30 до 17:00)
Також з 11:30 до 17:00 29 вересня (субота) буде додатково перекрито вулицю Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до Європейської площі, а також вулицю Михайлівську на ділянці від вулиці Хрещатик до вулицю Костьольної.
Окрім того, з 06:00 до 10:00 та з 15:30 до 20:00 буде перекрито перший проїзд біля центрального входу до Центрального залізничного вокзалу залізничної станції «Київ-Пасажирський». // Хрещатик
С момента трагедии в «Виктории» прошел год. Однако, реального приговора до сих пор так никто и не получил. На два года условно осудили лишь одну из...