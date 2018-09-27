Полиция отреагировала на скандальную рекламу детского белья в Одессе

Полиция привлечет к ответственности родителей 12-летних девочек, которые снялись в скандальной фотосессии для рекламы элитного белья. Об этом рассказала начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб.

На сегодняшний день, по ее словам, назначены соответствующие экспертизы, после которых следователь сможет принять решение и квалифицировать статью. К ответственности привлекут родителей школьниц.

Фото: Анна Домбровская

Она отметила, что публикация фотографий девочек в белье может обернуться для них серьезной опасностью, так как подобные фото могут вызвать интерес у людей с нарушенной психикой. Вплоть до того, что они захотят узнать адрес семьи и попытаться выследить ребенка. А уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба назвал фотосессию преступлением и отметил, что теперь девочки могут стать жертвами травли, сексуального насилия и даже попасть на сайты с детской порнографией.

Напомним, фотосессия коллекции детского нижнего белья одесского дизайнера вызвала негодование в сети. // od.vgorode.ua