Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Полиция отреагировала на скандальную рекламу детского белья в Одессе

27.09.2018 15:03

Полиция привлечет к ответственности родителей 12-летних девочек, которые снялись в скандальной фотосессии для рекламы элитного белья. Об этом рассказала начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб.

На сегодняшний день, по ее словам, назначены соответствующие экспертизы, после которых следователь сможет принять решение и квалифицировать статью. К ответственности привлекут родителей школьниц.

Фото: Анна Домбровская

Фото: Анна Домбровская

Она отметила, что публикация фотографий девочек в белье может обернуться для них серьезной опасностью, так как подобные фото могут вызвать интерес у людей с нарушенной психикой. Вплоть до того, что они захотят узнать адрес семьи и попытаться выследить ребенка. А уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба назвал фотосессию преступлением и отметил, что теперь девочки могут стать жертвами травли, сексуального насилия и даже попасть на сайты с детской порнографией.

Напомним, фотосессия коллекции детского нижнего белья одесского дизайнера вызвала негодование в сети. // od.vgorode.ua

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...