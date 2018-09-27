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ГПУ: По всем нападениям на активистов уже установлены исполнители

27.09.2018 15:15

По словам Луценко, некоторые нападения связаны с уголовными бизнес-разборками

Фактически по всем нападениям на общественных активистов уже установлены исполнители. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, передает корреспондент РБК-Украина.

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

"На этот момент, фактически по всем нападениям на общественных активистов уже установлены исполнители. Можем ли мы установить заказчиков - покажет время", - заявил Луценко.

По его словам, некоторые приступы связаны с уголовными бизнес-разборками.

"Нападения связывают с репрессиями проукраинских элементов на юге и востоке Украины. Я думаю, что это так и есть. Не хочу сказать про все случаи. Потому что некоторые это исключительно деловые или уголовные разборки вокруг бизнесов, которые ведут в том числе и активисты. Но в большинстве случаев это наказание за активную гражданскую позицию", - сообщил Луценко.

 

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