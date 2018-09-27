ГПУ: По всем нападениям на активистов уже установлены исполнители

Фактически по всем нападениям на общественных активистов уже установлены исполнители. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, передает корреспондент РБК-Украина.

"На этот момент, фактически по всем нападениям на общественных активистов уже установлены исполнители. Можем ли мы установить заказчиков - покажет время", - заявил Луценко.

По его словам, некоторые приступы связаны с уголовными бизнес-разборками.

"Нападения связывают с репрессиями проукраинских элементов на юге и востоке Украины. Я думаю, что это так и есть. Не хочу сказать про все случаи. Потому что некоторые это исключительно деловые или уголовные разборки вокруг бизнесов, которые ведут в том числе и активисты. Но в большинстве случаев это наказание за активную гражданскую позицию", - сообщил Луценко.